Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Brennende Fahrzeuge in Pankow - Staatsschutz ermittelt: In Pankow haben in der Nacht zum Dienstag mehrere Fahrzeuge gebrannt. Anwohner der Vinetastraße hatten einen Feuerschein bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sollen Unbekannte zwei Transporter angezündet haben. Das Feuer griff dann auf zwei weitere Autos über. Alle vier Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Staatsschutz prüft, ob eine politische Tatmotivation vorliegt, da die Transporter zwei Firmen gehören, die im Bereich Sicherheitstechnik aktiv sind. In unmittelbarer Nähe brannte zudem ein Müllcontainer, hier wird ein Tatzusammenhang geprüft. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten in der Nacht außerdem sechs Autos in der Erich-Lodemann-Straße in Berlin-Plänterwald. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

Autobahn 10 nach Lkw-Unfall gesperrt: Ein Unfall mit einem Lastwagen sorgt am Dienstagmorgen für große Behinderungen auf der Autobahn 10. Der Lkw war in der Nacht zum Dienstag zwischen den Anschlussstellen Michendorf und Nuthetal in einer Baustelle gegen die Mittelleitplanke gefahren, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Zur Bergung des Fahrzeugs sollen beide Fahrtrichtungen für etwa zwei Stunden gesperrt werden, sagte ein Polizeisprecher. Schon vorher waren die Fahrbahnen nur eingeschränkt befahrbar.

13-jähriges Kind von Auto angefahren - in Klinik: Ein 13-jähriges Kind ist in Charlottenburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind wollte am Montagabend die Kantstraße bei roter Fußgängerampel überqueren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es soll dabei auf sein Handy geschaut und Kopfhörer getragen haben. Ein 30-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste es mit seinem Wagen. Das Kind kam mit schweren Verletzungen an den Füßen in ein Krankenhaus.

Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden 568.860 Straftaten erfasste die Polizei 2016 in Berlin - 0,1% weniger als 2015. Diebstähle nahmen am stärksten zu. Taschendiebstahl-Hotspots waren unter anderem: Alexanderplatz, Hardenbergplatz und U-Kottbusser Tor. Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden

M44: Die Endstelle Alt-Buckow am Dorfteich entfällt. Die Linie endet wegen Bauarbeiten zurzeit Johannisthaler Chaussee vor Wildmeisterdamm.

Rummelsburg: Lückstraße in Richtung Nöldnerplatz zwischen Hauptstr. und Zobtener Straße in den Nächten Dienstag/Mittwoch bis Donnerstag/Freitag jeweils von 20 bis etwa 5 Uhr gesperrt.

Friedrichshain: Ab ca. 18.30 Uhr wird aufgrund einer Veranstaltung in der Mercedes-Benz Arena (Beginn 20 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Charlottenburg: Auf der Gervinusstraße besteht zwischen Wilmersdorfer Straße und Lewishamstraße in Richtung Kurfürstendamm weiterhin eine Einbahnstraßenregelung.

Weißensee: Auf der Roelckestraße ist zwischen Streustraße und Langhans­straße stadtauswärts nur eine Spur frei. Das Abbiegen nach links ist nicht möglich. Auf der Langhansstraße steht deshalb zwischen Goyastraße und Roelckestraße nur eine Spur zur Verfügung.

Schöneberg: Helmstraße in Höhe B1 und Hauptstraße in beiden Richtungen gesperrt.

Neukölln: Grenzallee ist zwischen A100 und Neuköllnische Allee in beiden Richtungen gesperrt, Umleitungen sind eingerichtet.

Rahnsdorf: Ingeborg-Hunzinger-Straße in Höhe Bahnhof Rahnsdorf Vollsperrung in beiden Richtungen

Heute ist es überwiegend bewölkt. Regen oder Schneeregen sorgen für Glätte. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 Grad.

