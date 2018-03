Wohnung in Friedrichshain "Scheiße, die Bullen!" - Polizei klopft bei Dealern an

Berlin. Das Quartett, drei 21-Jährige und ein 18-Jähriger, wusste am Sonntagabend offenbar schon, was es erwartete. "Scheiße, die Bullen!", rief einer der jungen Männer, als gegen 19.30 Uhr an die Wohnungstür in der Friedrichshainer Seumestraße geklopft wurde.

Einlass begehrten Polizeibeamte des Abschnitts 51, die den Dealern auf die Schliche gekommen waren. In der Wohnung fanden die Ermittler mehrere Hundert Gramm Cannabis, eine Gaspistole, 2700 Euro in bar sowie weitere verdächtige Utensilien, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Die jungen Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

"Scheiße, die Bullen!"

hörten unsere Kolleg. des #A51 als sie an einer Wohnungstür in #FHain klopften und ahnten schon, was sie drinnen erwartet:



- jede Menge #Cannabis

- über 2700 € Bares

- Wurfmesser ...



Anzeige ist raus.



^tsm pic.twitter.com/DivkcpdCje — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 5, 2018

( tok )