Berlin. Bei einem Brand in Neukölln hat die Feuerwehr einen schwer verletzten Mann gerettet. In einer Wohnung im Erdgeschoss eines Wohnhauses an der Treptower Straße hatte in der Nacht zu Montag ein Fernseher gebrannt.

Das teilte die Feuerwehr mit. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

( dpa )