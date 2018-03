Obdachloser bei Brand in Mitte verletzt, Polizei ermittelt

Kalt in Berlin - die Nachtreportage im Video Berlins Obdachlose leiden unter der bitteren Kälte. So verbrachten Betroffene und Helfer die Nacht.

Ein Obdachloser ist in Mitte bei einem Brand verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, hatte der Schlafplatz des Mannes am Freitagnachmittag in einem Hausdurchgang in der Claire-Waldoff-Straße Feuer gefangen.

Noch ist unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Passanten hätten das Feuer gegen 15.40 Uhr entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte habe ein Unbekannter das Feuer gelöscht. Da der verletzte Mann nicht ansprechbar war, wurde er in ein Krankenhaus gebracht, hieß es weiter.

Eine Brandattacke auf einen Obdachlosen hatte Weihnachten 2016 deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Eine Gruppe Jugendlicher hatte am U-Bahnhof Schönleinstraße im Stadtteil Neukölln versucht, einen schlafenden Mann anzuzünden. Fahrgäste konnten Schlimmeres verhindern. Der Haupttäter wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Berliner sollen verstärkt auf Obdachlose achten

Die Berliner Stadtmission ruft derweil dazu auf, verstärkt selbst auf Obdachlose zuzugehen und zu prüfen, wie es ihnen geht. Immer gleich den Kältebus zu rufen, sei nicht das Beste, sagte die Leiterin der Wohnungshilfe der Stadtmission, Karen Holzinger, am Samstag dem "rbb"-Inforadio. "Wenn wir da fast 100 Anrufe annehmen, kann man sich denken, dass viele gar nicht durchkommen." Am wichtigsten sei es, die Betroffenen selbst anzusprechen. "Versuchen Sie selber auch zu schauen, wie ist der drauf, braucht der Hilfe, braucht der vielleicht gleich einen Rettungswagen."

Weil es zuletzt so kalt gewesen sei und die Anrufe so zugenommen hätten, habe man eigens ein Callcenter eingerichtet. "Jeder Weg, jeder Anruf, der nicht getätigt wird, der entlastet uns und unser Team." Es sei "eine große Hilfe", wenn die Bürger selbst Verantwortung übernähmen, so Holzinger weiter.

