In Marzahn wollte ein 30-Jähriger den Nachbarn informieren, dass er eine Party veranstaltet. Der öffnete mit Messern in den Händen.

Marzahn-Hellersdorf Party in der Wohnung: Nachbar hat was dagegen und sticht zu

Berlin. In der Merseburger Straße in Marzahn ist am Freitagabend ein 30 Jahre alter Mann durch einen Messerstich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gegen 18.30 Uhr bei seinem Nachbarn geklingelt, um ihn darüber zu informieren, dass in seiner Wohnung eine Party stattfinde und es etwas lauter werden könne.

Nach Angaben des 30-Jährigen soll der Nachbar mit zwei Messern in den Händen die Tür geöffnet und nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung zugestochen haben. Der Verletzte konnte sich in seine Wohnung retten, wo er von bereits anwesenden Partygästen erstversorgt wurde.

Ein Rettungswagen brachte den 30-Jährigen mit einer oberflächlichen Stichverletzung in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der mutmaßliche Messerstecher, ein 44-Jähriger, wurde von Polizeibeamten festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung und einer Blutentnahme entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

( BM )