Zwei Gruppen gerieten am Donnerstagnachmittag in Streit. Dabei sollen auch mehrere Schüsse gefallen sein.

Pankow Schüsse bei Streit in Prenzlauer Berg

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen sind am Donnerstagnachmittag laut Polizei offenbar auch Schüsse gefallen. Demnach soll eine Person gegen 17.40 Uhr in der Kopenhagener Straßen gefeuert haben. Es soll sich um eine scharfe Schusswaffe gehandelt haben. Verletzt wurde offenbar niemand, eine Gruppe floh zu Fuß, die andere in einem Auto. Die Kriminalpolizei ermittelt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

( alu )