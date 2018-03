BVG-Bus fährt Rettungshubschrauber Christopher 31 kaputt

Zu einem nicht alltäglichen Zusammenstoß kam es am Freitagvormittag gegen 10 Uhr in Schöneberg. Ein BVG-Bus hatte den Rettungshubschrauber Christopher 31 vom ADAC angefahren. Der Rettungshubschrauber war am Vormittag für einen Einsatz am Bahnhof Südkreuz auf einem Parkplatz an der General-Pape-Straße gelandet. "Der Busfahrer wollte offenbar an dem Hubschrauber vorbeifahren und hat beim Rangieren die Situation und den Platz falsch eingeschätzt", sagte ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost. "Dabei hat er offenbar die Rotorblätter des Hubschrauber berührt."

Der Hubschrauber muss vorerst am Boden bleiben. Ein Techniker sei auf dem Weg, um den Schaden zu begutachten, hieß es bei der Polizei.