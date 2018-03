Unfall in Berlin: Notarzteinsatz in BVG-Bus auf der Kantstraße

In drei Rettungswagen werden die verletzten Personen behandelt.

In einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe sind mehrere Personen gestürzt. Die Feuerwehr ist mit drei Rettungswagen im Einsatz.

Unfall Notarzteinsatz in BVG-Bus auf der Kantstraße

Berlin. Am Freitagmorgen sind in einem Doppeldecker-Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Richtung Kladow mehrere Menschen verletzt worden. Nach Informationen der Berliner Morgenpost sind Passagiere nach einer Vollbremsung des Busses der Linie X34 gestürzt. Drei Personen seien dabei leicht verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilte.

Warum es zu der Vollbremsung kam, konnten sowohl die Polizei als auch die BVG zunächst nicht beantworten. Die Feuerwehr war mit drei Rettungswagen auf der Kantstraße Ecke Leibnizstraße im Einsatz.

( yah )