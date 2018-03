Das Opfer war am Donnerstag auf der Brunnenstraße unterwegs, als die Täter ihn packten, festhielten und durchsuchten.

Kriminalität Drei Männer greifen 25-Jährigen an und verletzen ihn leicht

Berlin. Ein 25 Jahre alter Mann ist in Berlin-Gesundbrunnen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Er war am Donnerstagabend auf der Brunnenstraße unterwegs, als zwei Unbekannte ihn gepackt, festgehalten und durchsucht haben, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ein dritter mutmaßlicher Täter sei dann hinzugekommen und habe dem jungen Mann Reizgas ins Gesicht gesprüht.

Als er um Hilfe schrie, ergriffen die drei Unbekannten ohne Diebesgut die Flucht. Der 25-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ambulant behandelt.

( dpa/seg )