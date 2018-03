Lkw erfasst Fußgängerin und verletzt sie schwer

Eine Frau hat bei einem Unfall in Tempelhof lebensgefährliche Verletzungen erlitten. An der Unfallstelle bildeten sich lange Staus.

Bei einem Verkehrsunfall hat eine ältere Frau am Donnerstagnachmittag in Tempelhof lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, habe der Lkw die Frau beim Abbiegen an der Kreuzung Ordensmeisterstraße / Tempelhofer Damm erfasst. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Auch der Lkw-Fahrer und eine Zeugin mussten medizinisch versorgt werden. Nähere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht machen. Durch die Sperrung bildeten sich im Berufsverkehr lange Staus.