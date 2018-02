Polizei fahndet mit Foto nach mutmaßlichem Räuber

Am 22. Oktober 2017 wurde eine 53-Jährige in einer Kreuzberger Bankfiliale überfallen. Einer der beiden mutmaßlichen Täter wurde inzwischen von der Polizei identifiziert. Der zweite Täter ist noch auf freiem Fuß. Die Polizei fahndet nun mit Foto nach dem bisher Unbekannten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

• 35 bis 40 Jahre alt

• 170 bis 180 cm groß

• normale Statur

• dunkle Haare

• dunkle Jacke

• Jeanshose

Die Kriminalpolizei fragt:

• Wer kann Angaben zur Tat beziehungsweise zu dem abgebildeten Täter oder dessen Aufenthaltsort machen?

• Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 in der Jüterboger Straße 4 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573130 (außerhalb der Bürodienstzeiten [030] 4664 571100), über die Internetwache der Berliner Polizei oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Auch nach dem ersten Tatverdächtigen war öffentlich gefahndet worden, ein Hinweis aus der Bevölkerung führte zu seiner Identifizierung.

Die 53-Jährige war im Oktober 2017 in einer Bankfiliale an der Bergmannstraße überfallen worden. Während sie Geld abhob, traten plötzlich zwei Männer von hinten an sie heran. Die Frau versuchte daraufhin, aus der Bankfiliale zu flüchten, wurde jedoch von den beiden Unbekannten aufgehalten. Es entstand ein Handgemenge, bei dem die Männer sie an den Haaren zogen und an den Armen festhielten. Als der Frau das in der Hand gehaltene Portemonnaie zu Boden fiel, griff einer der Männer danach und das Duo flüchtete in Richtung U-Bahnhof Südstern. Ein Zeuge nahm noch gemeinsam mit der Überfallenen die Verfolgung auf, musste sie dann jedoch abbrechen. Polizisten veranlassten die Sicherung von Videoaufzeichnungen der Bank und des Bahnhofs. Die 53-Jährige stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens, blieb jedoch körperlich unverletzt.

( BM/seg )