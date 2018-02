Geldautomaten manipuliert - Sechs Verdächtige festgenommen

Die Polizei hat eine Bande von mutmaßlichen Computerbetrügern auffliegen lassen, die Geldautomaten manipuliert haben sollen. Die Verdächtigen im Alter von 29 bis 55 Jahren sollen einen Geldautomaten in der Schönhauser Allee und einen weiteren im Einkaufszentrum LP12 an der Leipziger Straße mit einem Kartenlesegerät und einer Kamera versehen haben, mit der sie die Geheimzahl ausspionieren konnten.

Ermittler nahmen am Dienstagnachmittag vier Verdächtige in einer Wohnung an der Strausberger fest. Ihre beiden Komplizen trafen die Beamten direkt an den Automaten an. Sie waren offenbar als Aufpasser dort eingesetzt. Insgesamt soll die Bande seit November bis zu 57 Geldautomaten manipuliert haben (sogenanntes Skimming). Die Ermittler fanden 21 Kartenlesegeräte, 15 Videoleisten, mehrere Laptops und Magnetstreifenkarten. Zwei der Verdächtigen im Alter von 39 Jahren wurden wieder freigelassen, die anderen vier sollten einem Haftrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.