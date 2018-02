Verdächtige Tasche mit Kabel - B96 gesperrt

In Reinickendorf hat am Mittwochnachmittag eine verdächtige Tasche für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Die Tasche lehnt vor dem Einkaufszentrum "Nordmeile" am Oraniendamm an einem Stromkasten. Wie auf einem Foto des CDU-Abgeordneten Stephan Schmidt bei Twitter zu sehen ist, ragt ein Kabel aus der Tasche, das anscheinend mit einem Stromkasten oder einem Kasten der Telekom verbunden ist.

Die Polizei bestätigte den Einsatz. Der Oraniendamm war in beiden Richtungen gesperrt.

Foto: VIZ Berlin

Die Verkehrsinformationszentrale VIZ empfahl, den Bereich stadtauswärts weit zu umfahren. Autofahrer sollten auf die A111 ausweichen und 45 Minuten mehr Zeit einplanen. Laut Polizei ist das Ende der Maßnahmen derzeit noch nicht absehbar.

Gefunden hatte die Tasche eine Mitarbeiterin des Reinickendorfer Abgeordneten Schmidt. Sie alarmierte gegen 14.20 Uhr die Polizei. "Meine Mitarbeiterin ist nach ihrem Feierabend daran vorbeigelaufen und rief vorsichtshalber die Polizei", erzählt Schmidt, dessen Wahlkreisbüro ganz in der Nähe am Oraniendamm 68 liegt.

Die Polizei gab schließlich Entwarnung, nachdem sie die Tasche mit einem Bombenentschärfungsroboter untersucht hatte. Die Sperrungen wurden gegen 16.30 Uhr wieder aufgehoben. Die Tasche war leer. Unklar war die Bedeutung der Drähte.

( BM/jar )