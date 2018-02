Einsatzkräfte entdeckten am Dienstagabend das Tier im Transportraum ihres Rettungswagens, der Hund wärmte sich dort an einer Heizung.

Cottbus. Womöglich die bibberkalten Temperaturen haben einen entlaufenen Hund in Cottbus zu einem ungewöhnlichen warmen Plätzchen geführt. Einsatzkräfte entdeckten am Dienstagabend das Tier im Transportraum ihres Rettungswagens, der Hund wärmte sich dort an einer Heizung, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte.

#Hundskälte in Cottbus:

Nicht schlecht staunte gestern die Besatzung eines Rettungswagens, als sie ihr Fahrzeug reinigen wollte. Beim Öffnen der Türen wurde ein ungewöhnlicher Patient entdeckt: ein Hund. https://t.co/RYp7i49Nrn pic.twitter.com/Z5gpQe9FrW — Stadt Cottbus (@Stadt_Cottbus) February 28, 2018

Sie wollten eigentlich das Fahrzeug auf der Feuerwache reinigen. Der Besitzer hatte die Regionalleitstelle bereits informiert, dass sein Hund entlaufen sei.

( dpa )