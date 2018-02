Mann stirbt bei Unfall auf der A10 - Fahrbahn gesperrt

Auf der A10 Richtung Magdeburg hat es am Mittwochmorgen zwischen Potsdam-Nord und Werder einen schweren Unfall gegeben (Archiv)

Berlin. Am Mittwochmorgen hat es einen schweren Unfall auf der A10 zwischen Potsdam-Nord und Leest in Richtung Werder gegeben. Gegen 6:25 Uhr soll ein Pkw zunächst gegen die Mittelleitplanke gefahren und anschließend mit einem Lkw zusammengestoßen sein. Der 59-jährige Fahrer des Pkw kam dabei ums Leben, teilte die Polizei Potsdam am morgen mit.

Die A10 wurde nach dem Unfall hinter der Anschlussstelle Potsdam-Nord in Richtung Werder gesperrt. Der Verkehr wird hier von der Autobahn abgeleitet. Die Sperrung wird vermutlich noch mehrere Stunden andauern, sagte ein Polizeisprecher.

Auf der A10 kommt es zu einem langen Stau

Auf der Strecke kommt es derzeit zu einem langen Stau. Falls möglich sollte die Stelle weiträumig umfahren werden, rät die Verkehrsinformationszentrale Berlin.

Wir haben gerade erfahren: Die #Sperrung der #A10 Westlicher Ring wird wohl noch einige Zeit andauern. Falls möglich, sollte Sie sich in Richtung AD Werder eine Alternativstrecke suchen! https://t.co/svzh0eIPD9 — VIZ Berlin (@VIZ_Berlin) February 28, 2018

