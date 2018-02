Autofahrer rammt Rollerfahrer und flieht zunächst

Ein 53-Jähriger ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war der Mann gegen 5 Uhr auf seinem Roller in Buckow von einem Mercedes erfasst worden, der auf dem Rufacher Weg Richtung Marienfelder Chaussee unterwegs war. Der Rollerfahrer war aus dem Leonberger Ring gekommen.

Der 53-Jährige stürzte, prallte gegen mehrere geparkte Autos und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Autofahrer ergriff die Flucht. Rettungskräfte brachten den Rollerfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Mehrere Stunden später stellte sich der Mercedes-Fahrer, ein 44-Jähriger, auf einer Polizeiwache. Dort stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und brachten in zur Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle. Gegen ihn wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen Auch 2016 ist die Anzahl der Unfälle und Verkehrstoten in Berlin gestiegen. Wir haben alle Daten zusammengefasst. Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen

( alu )