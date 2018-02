Explosion in Tiergarten - Polizei sucht Zeugen

Nach der spektakulären Sprengung eines Geldschranks in der Potsdamer Straße in Tiergarten sucht die Polizei nun Zeugen. Unbekannte waren in der Nacht zum 25. Februar gegen 2 Uhr in die Räume eines Edelmetallhandels eingebrochen und hatten dort einen Geldschrank gesprengt. Anwohner hatten die Detonation gehört, bei der auch die Fassade des Gebäudes beschädigt wurde, und die Polizei verständigt. Die Trümmer waren bis auf die Fahrbahn geschleudert worden, verletzt wurde niemand.

Die Polizei fragt:

• Wer hat verdächtige Personen in der Potsdamer Straße oder auch Lützowstraße in der relevanten Zeit gesehen und hat sich bislang noch nicht bei der Polizei Berlin gemeldet?

• Wer hat in dem Zeitraum u.a. einen dunkelfarbenen Audi Kombi gesehen, der von den Tätern als Fluchtfahrzeug genutzt wurde?

Hinweise nehmen das Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-944320 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

