Polizei stört vermeintlichen Einbrecher beim Heiratsantrag

Der Mann wollte seiner Freundin eine Antrag machen und über den Balkon in ihre Wohnung klettern. Polizisten sorgten für ein Happy End.

Berlin. Zwei Berliner Polizisten haben einen vermeintlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt - und dabei seine romantischen Pläne beinahe zerstört. Der Mann hatte nämlich keineswegs vor, in eine Wohnung in Prenzlauer Berg einzubrechen. Stattdessen wollte er sich über einen Balkon Zugang verschaffen zur Wohnung seiner Freundin, um sie dann mit einem Heiratsantrag zu überraschen. Über den kuriosen Fall, der sich kurz vor dem Valentinstag im Februar abgespielt hatte, berichtete die Berliner Polizei am Dienstag auf ihrer Website dafürdich.berlin.

Die beiden Polizisten hatten demnach kurz vor Mitternacht eine dunkle Gestalt auf einem Balkon beobachtet und den Mann festgenommen. Der Tatverdächtige habe dann erklärt: "Bitte schauen Sie in meinen Rucksack..."

Dort fanden die Beamten neben Stemmeisen und Schraubendreher mehrere hundert Teelichter, einen Strauß Rosen und eine Flasche Champagner. Die beiden Polizisten merkten an, dass sein Kletterplan doch ziemlich riskant sei. Darauf entgegnete er: "Was soll ich sagen, ich bin halt verrückt nach ihr!"

Die beiden Polizisten boten dem Mann daraufhin an, ihn zu seiner Freundin zu begleiten - als "Trauzeugen in Uniform". Im Text der Polizei heißt es dann: "Die Verwirrung beim Öffnen der Tür ist groß. Der Geliebte wird nachts von der Polizei nach Hause gebracht." Die romantische Geschichte hat übrigens ein Happy End: Die Angebetete sagte Ja.

( BM )