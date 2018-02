Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Zivilfahnder nehmen zwei mutmaßliche Einbrecher fest: Zivilfahnder der Berliner Polizei haben am Montagabend zwei mutmaßliche Einbrecher in Köpenick festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, seien die beiden Männer gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen gegen 19 Uhr in eine Wohnung am Fürstenwalder Damm eingebrochen und hätten anschließend zunächst flüchten können. Ermittlungen führten die Beamten jedoch wenig später mit einem richterlich angeordneten Durchsuchungsbeschluss in eine von den Tätern genutzte Wohnung in der Parrisiusstraße, wo zwei der drei Tatverdächtigen festgenommen werden konnten. Auch Beweismittel konnten in der Wohnung gesichert werden. Die beiden 28 und 44 Jahre alten Männer wurden der Kriminalpolizei überstellt.

Signal- und Weichenstörung bereiten S-Bahnfahrern Probleme: Die Berliner müssen sich im Berufsverkehr am Dienstagmorgen auf Einschränkungen bei der S-Bahn einstellen. Wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte, kann es wegen einer Signalstörung im Bahnhof Prenzlauer Allee auf den Linien S41, S8 und S85 zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Die S41 fährt nur alle zehn Minuten. Auch auf den Linien S3, S5, S7, S75 und S9 müssen Fahrgäste mit Prob rechnen. Grund ist eine Weichenstörung im Ostbahnhof. Wie lange die Reparaturen dauern werden, konnte ein Sprecher der Deutschen Bahn zunächst nicht sagen.

Farbbeutelwürfe auf Türkische Botschaft in Berlin: Auf die Türkische Botschaft in Tiergarten wurden am frühen Dienstagmorgen Farbbeutel geworfen. Gegen 6 Uhr haben Unbekannte laut Polizei zunächst einen sogenannten Nebeltopf gezündet. Anschließend warfen sie Farbbeutel auf das Botschaftsgebäude. Die verwendeten Farben Rot, Grün und Gelb könnten dabei auf die kurdische Fahne schließen lassen. Zeugen sahen laut Polizei vier vermummte Personen am Tatort an der Tiergartenstraße. Ein Taxifahrer habe dann in einem Gebüsch der Tiergartenstraße ein bengalisches Feuer brennen sehen. Auf einem zu der Straße führenden Gehweg sei schließlich Stacheldraht ausgelegt worden. Inzwischen wurde der Zugang zur Botschaft über die Stauffenberg- und Hiroshimastraße sowie an der Ecke Tiergartenstraße/Hofjägerallee dem Polizeisprecher zufolge gesperrt. Kriminaltechniker sicherten derzeit Spuren und die Kriminalpolizei ermittele. Danach werde der polizeiliche Staatsschutz die Attacken weiterverfolgen. Aufgrund des Einsatzes fährt der Bus 200 die Haltestellen Tiergartenstraße und "Nordische Botschaften" (Richtung Michelangelostraße) derzeit nicht an.

Sieben brennende Mopeds - Polizei vermutet Brandstiftung: In Zehlendorf haben sieben Mopeds gebrannt. Man gehe derzeit davon aus, dass mindestens eines von ihnen angezündet wurde, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Feuerwehr löschte am Montagabend die brennenden Mopeds, die nebeneinander in einem Hinterhof an der Sven-Hedin-Straße standen. Sie alle wurden durch das Feuer stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

S3: In der Nacht vom 27. zum 28. Fe­bruar von 22 Uhr bis 1.30 Uhr zwischen Friedrichshagen und Köpenick kein Bahnverkehr. Als Ersatz fahren Busse.

Staustellen

A10: Die Auffahrt der AS Mühlenbeck ist zwischen 8 Uhr und 18 Uhr in Fahrtrichtung AD Havelland gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Kreuzberg: Auf der Prinzenstraße ist die Fahrbahn in beiden Richtungen zw. Gitschiner Straße und Wassertorstr. bis Mitte April verengt und verschwenkt.

Charlottenburg: Auf der Cauerstraße beginnen am Vormittag neue Bauarbeiten. Bis Mitte Juli regelt eine Baustellenampel in Höhe Guerickestraße den Verkehr.

Siemensstadt: Aufgrund einer Kundgebung ist die Nonnendammallee von 11 Uhr bis ca. 14 Uhr in Richtung Charlottenburg zwischen Otternbuchtstraße und Rohrdamm gesperrt.

Mitte (1): Bis Mitte März ist die Fahrbahn auf der Leipziger Straße zwischen Charlottenstraße und Friedrichstraße verschwenkt. Verkehrsteilnehmer sollten eine längere Fahrzeit einplanen.

Mitte (2): Von 16 Uhr bis 17 Uhr zieht eine Demonstration von der Großen Hamburger Straße über Oranienburger Straße, Hackescher Markt und An der Spandauer Brücke zur Rosenstraße.

Friedrichshain: Ab ca. 18.30 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Mercedes-Benz Arena ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Wetter

Es bleibt meist sonnig und kalt, vereinzelt kann es schneien. Die Temperaturen erreichen Werte um minus 3 Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

