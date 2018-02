Farbbeutelwürfe auf Türkische Botschaft in Berlin

Berlin. Auf die Türkische Botschaft in Berlin wurden am frühen Dienstagmorgen Farbbeutel geworfen. Gegen 6 Uhr haben Unbekannte laut Polizei zunächst einen sogenannten Nebeltopf gezündet. Anschließend warfen sie Farbbeutel auf das Botschaftsgebäude. Die verwendeten Farben Rot, Grün und Gelb könnten dabei auf die kurdische Fahne schließen lassen.

Zeugen sahen laut Polizei vier vermummte Personen am Tatort an der Tiergartenstraße. Ein Taxifahrer habe dann in einem Gebüsch der Tiergartenstraße ein bengalisches Feuer brennen sehen. Auf einem zu der Straße führenden Gehweg sei schließlich Stacheldraht ausgelegt worden.