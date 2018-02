Die Frau war auf der Turmstraße in Moabit unterwegs, als sie von einer Autofahrerin am Hinterreifen erfasst wurde.

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall in Moabit ist eine Radfahrerin verletzt worden. Die Frau sei gegen 7.20 Uhr auf einem Schutzstreifen für Radfahrer auf der Turmstraße in Richtung Rathenower Straße gefahren, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Eine Autofahrerin habe den Fahrstreifen gewechselt und die Radlerin dabei am Hinterreifen erfasst. Die Radfahrerin sei gestürzt und habe sich einen Beinbruch und eine Kopfplatzwunde zugezogen. Sie werde im Krankenhaus behandelt.

