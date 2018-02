Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Rettungswagen verletzt

Bei einem Unfall ist eine Frau in Prenzlauer Berg verletzt worden. Ein Rettungswagen war im Einsatz bei Rot über die Kreuzung gefahren.

Berlin. Eine Autofahrerin ist in Berlin-Prenzlauer Berg bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen leicht verletzt worden. Der Rettungswagen der Bundeswehr war mit Blaulicht und Martinshorn am Sonnabendmorgen an der Greifswalder Straße unterwegs, sagte ein Polizeisprecher. Er fuhr im Auftrag der Berliner Feuerwehr.

Demnach kam es an der Kreuzung zur Michelangelostraße zum Zusammenstoß mit dem Auto der 48-Jährigen. Die Frau hatte bei Grünlicht die Kreuzung in Richtung Ostseestraße überquert, während der Rettungswagen bei Rot auf die Kreuzung fuhr.

"Der genaue Unfallhergang muss noch rekonstruiert werden", sagte der Polizeisprecher weiter. Die verletzte Autofahrerin konnte vor Ort ambulant behandelt werden. Der Patient im Rettungswagen, zwei Mitarbeiter und der 32 Jahre alte Fahrer blieben unverletzt.

