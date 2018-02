Polizei nimmt zwei Einbrecher nach Verfolgungsjagd fest

In Spandau hat die Polizei zwei Einbrecher festgenommen, die mit einem gestohlenem Transporter unterwegs waren.

Berlin. Zwei mutmaßliche Einbrecher sind nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in einem gestohlenen Transporter in Berlin-Spandau festgenommen worden. Ein Polizist wurde dabei am Sonntagmorgen verletzt, weil die 29 und 39 Jahre alten Männer "erheblichen Widerstand leisteten", teilten die Beamten mit.

Der Transporter war kurz zuvor von Anwohnern der Gaußstraße in Charlottenburg gesehen worden. Diese alarmierten die Polizei wegen des Verdachts auf einen Einbruch. Nach einer Verfolgungsjagd stoppten die Polizisten den Transporter am Siemensdamm. Wagen und Kennzeichen waren gestohlen. Beide Männer müssen sich nun wegen versuchten Einbruchs verantworten.

( dpa )