Autofahrer rast vor Polizei davon und baut mehrere Unfälle

Berlin. Ein Autofahrer hat in Berlin auf der Flucht vor der Polizei mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Der 42-Jährige sollte am Sonnabendmorgen von einer Streife an der Gotzkowskystraße kontrolliert werden. Anstatt anzuhalten gab der Mann Gas, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.

Mit hohem Tempo raste er davon und missachtete mehrere rote Ampeln in Mitte und Charlottenburg. Bei einem Wendemanöver auf der Straße des 17. Juni mussten mehrere Autos auf der Gegenfahrbahn abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Nachdem der Mann den Polizeiwagen und mehrere Poller rammte, kam der Wagen an der Müller-Breslau-Straße zum Stehen. Die Beamten konnten ihn noch im Auto festnehmen. Es besteht laut Polizei der Verdacht, dass er Drogen genommen hat. Ein Beamter im gerammten Polizeiwagen wurde leicht verletzt. Ein Zeuge musste unter dem Eindruck des Geschehens ambulant im Krankenhaus versorgt werden.

( dpa )