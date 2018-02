Die Feuerwehr versucht, die Flammen in den Griff zu bekommen.

Der Dachstuhl des Reihenhauses in Lichtenrade brennt. Das Feuer greift auf weitere Gebäude über.

Feuerwehreinsatz In Lichtenrade steht ein Reihenhaus in Flammen

Berlin. Die Feuerwehr ist aktuell in Lichtenrade im Einsatz. Dort brennt es in einem Dachstuhl eines Reihenendhauses an der Lintruper Straße. "Das Feuer hat bereits auf das zweite Reihenhaus übergriffen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. "Wir hoffen, dass wir ein Übergreifen der Flammen auf die Häuser drei, vier und fünf verhindern können."

#Feuer #Lichtenrade

Es brennt der Dachstuhl eines Reihenhauses. Wir versuchen die Ausbreitung auf die gesamte Häuserzeile zu verhindern. #DLK im Einsatz. Bisher gibt es keine Verletzten #wirrettenberlin pic.twitter.com/U7ATnh4mBG — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 25, 2018

Es sei sehr schwierig an die Flammen unter dem Dach heranzukommen. Es sind etwa 40 Kräfte im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt, drei Personen werden aber von der Feuerwehr betreut.

