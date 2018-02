Die Tür zum Tatort: Die Postbankfiliale in der Handjery­straße in Friedenau

Berlin. Wann genau der Geldautomat in Friedenau gesprengt wurde ist noch unklar, denn der mögliche Tatzeitpunkt wurde von der Polizei am Sonntag mit "zwischen Sonnabendmittag und Sonntagmorgen" angegeben. Entdeckt wurde die Tat aber am Sonntagmorgen. Nur wenige Minuten vor 7 Uhr bemerkte eine Frau den zerstörten Automaten in dem Vorraum einer Bankfiliale an der Handjerystraße am. Unbekannte Täter hatten den Automaten aufgesprengt und das Geld entwendet. Wie hoch die Beute ist, ist noch unklar.

Da es sich um einen Automaten der Postbank handelt, ist es möglich, dass das Geld durch eine Farbpatrone unbrauchbar gemacht wurde. Die Postbank hatte vor Jahren angekündigt, alle ihre Automaten umzurüsten. Vermutlich durch die Detonation wurden auch mehrere Scheiben des Vorraums der Postbankfiliale am Renée-Sintenis-Platz beschädigt. Personen wurden durch die Sprengung nicht verletzt. Bei der Tatortabsuche fanden die Ermittler zwei Gasflaschen und Schläuche. Es ist daher davon auszugehen, dass die Täter Gas in den Geldautomaten eingeleitet und dieses dann entzündet hatten. Genauere Angaben erhofft sich die Polizei durch Zeugenbefragungen. Offenbar war die Detonation derart leise, dass sie in der umliegenden Nachbarschaft nicht wahrgenommen wurde. Experten schätzen, dass die Einbrecher für das Einleiten des Gases und die Sprengung keine zwei Minuten benötigen.

Explosion im U-Bahnhof Hellersdorf

Erst Mitte Januar dieses Jahres hatten es unbekannte Täter auf einen Geldautomaten im U-Bahnhof Hellersdorf abgesehen. Mit Hilfe eines Gases hatten sie in der Nacht zu Freitag den 12. Januar, einen Geldautomaten gesprengt. Durch die Explosion im Vorraum des U-Bahnhofes gingen auch einige Glasscheiben zu Bruch, Personen wurden nicht verletzt. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten lagen Geldkassetten und Geldscheine auf dem Boden und den Bahnsteigen verteilt.

