Am BMW entstand erheblicher Sachschaden. Er war mit der seitlichen Frontpartie in den Mercedes gekracht

Bei einem Unfall in Kreuzberg sind zwei Menschen verletzt worden. An der Kreuzung Zossener Straße und Gneisenaustraße stießen in der Nacht zu Sonntag ein BMW und ein Mercedes zusammen. Beim Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Im Hintergrund steht der ebenfalls beschädigte Mercedes

Foto: Thomas Peise Ersten Informationen von der Unfallstelle zufolge soll eines der Fahrzeuge eine rote Ampel missachtet haben.

( BM/seg )