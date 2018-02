Fahrradfahrer nach Unfall in Charlottenburg schwer verletzt

Berlin. An der Hardenbergstraße in Charlottenburg ist am Samstagabend ein Radfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Fahrer des Wagens wollte offenbar vom Ernst-Reuter-Platz in die Hardenbergstraße einbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer prallte auf die Windschutzscheibe des schwarzen Audis. Diese sprang, brach aber nicht durch, sodass der Autofahrer unverletzt blieb.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Ein zufällig vorbeikommender Arzt leistete bei dem schwer verletzten Fahrradfahrer erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

( yah )