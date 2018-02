„Neukölln umkrempeln“ - Polizei-Großeinsatz in Nord-Neukölln

Berlin. Vorbeugung gegen Verbrechen, Verkehrskontrollen und Sichtbarkeit der Polizei - darum ging es am Freitagabend bei einem großen und längeren Einsatz der Polizei in Berlin-Neukölln.

Unterwegs seien in Nord-Neukölln in den Gegenden um die Hermannstraße Präventionsteams der dortigen Polizeiabschnitte, die Bereitschaftspolizei sowie Vertreter des Bezirksamtes, so die Polizei. Insgesamt 120 Beamte sind im Einsatz. Dabei wurden auch Shisha-Bars und Cafés untersucht.