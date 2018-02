Angetrunkener rast mit 100 km/h durch Schöneberg

Die Polizei stoppte in der Nacht zu Freitag einen Raser an der Kurfürstenstraße (Archiv)

Berlin. Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Raser in der Kurfürstenstraße gestoppt, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach wurden Zivilpolizisten auf einen BMW aufmerksam, der viel zu schnell auf dem Lützowplatz in Richtung Kurfürstenstraße unterwegs war: Zunächst mit 97 Stundenkilometern bei erlaubten 50 km/h sowie unmittelbar danach 67 km/h bei zugelassenen 30 Stundenkilometern, berichtet die Polizei.

Als die Polizei den Fahrer stoppen wollte, flüchtete er. Dabei raste er über die Ansbacher Straße, zum Teil über Gehwege fahrend bis zur Nürnberger Straße. Erst an der Kreuzung Kurfürstenstraße konnte der 29 Jahre alte BMW-Fahrer gestoppt werden. Eine Atemalkoholkontrolle erbrachte bei dem Mann einen Wert von rund 0,6 Promille.

Alle vier Minuten wurde die Polizei zu einem Unfall gerufen Insgesamt registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 141.155 Unfälle, (+2,5 Prozent). Im Vergleich der Länder steht Berlin aber gut da. Alle vier Minuten wurde die Polizei zu einem Unfall gerufen

