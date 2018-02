Er täuschte Notlagen vor und betrog 82-Jährigen um viel Geld

Die Polizei Berlin sucht mit Bildern nach einem mutmaßlichen Betrüger, der im dringenden Verdacht steht, neben weiteren unbekannt gebliebenen Frauen, einen 82-Jährigen seit April 2015 um seine Ersparnisse gebracht zu haben.

Der Gesuchte soll mehrere Rentner betrogen haben

Foto: Polizei Berlin

Dazu wurden unterschiedliche Notlagen vorgetäuscht. Der 82-Jährige wurde mehrfach zur Übergabe von Geld genötigt wurde.

Sachdienliche Hinweise bitte am das Landeskriminalamt 263 in der Gothaer Straße 19 in 10823 Berlin-Schöneberg unter der Telefonnummer (030) 4664-926308 (zu den Bürodienstzeiten), per Fax unter (030) 4664-926399 oder an jede andere Dienststelle.

