Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Berlin. Brand in Manufaktur: In der Nacht zu Freitag brannte es gegen Mitternacht in einer Manufaktur im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Prenzlauer Berg. Dort waren Einrichtungsgegenstände in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Die Feuerwehr hatte den Brand in der Schönhauser Allee schnell unter Kontrolle. Laut Informationen von vor Ort sollen sich zwischenzeitlich sechs Bewohner in Sicherheit gebracht haben. Verletzt wurde niemand.

Spontandemo von Kurden: Am Alexanderplatz in Mitte gab es vergangene Nacht eine unangemeldete Demonstration. Etwa 50 Kurden demonstrierten von Mitternacht bis 1:15 Uhr an der Weltzeituhr gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Zu Zwischenfällen kam es laut Polizei nicht. Foto: Thomas Peise

Kreuzberg: Für Filmdreharbeiten ist die Markgrafenstraße in beiden Richtungen zwischen Rudi-Dutschke-Straße und Besselstraße ab 17:00 Uhr bis Samstag, 03:00 Uhr, voll gesperrt.

Mitte: Für eine Filmpremiere im Friedrichstadtpalast werden die Ziegelstraße, Johannisstraße und Kalkscheunenstraße ab 08:00 bis Mitternacht gesperrt. Ab 19:00 Uhr kann es weiterhin zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Friedrichstraße im Bereich des Friedrichstadtpalastes kommen.

Gesamte Innenstadt: Aufgrund eines Fahrradkorsos mit mehreren hundert Teilnehmern, der am Heinrichplatz in Kreuzberg startet, kann es ab 20:00 Uhr bis Mitternacht in der gesamten Innenstadt zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Einzelne Nebelfelder lösen sich im Laufe des Vormittags auf. Dann ist es teils heiter, teils wolkig, und es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen minus 1 und plus 1 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen zum Teil frisch aus Nordost. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen auf minus 4 bis minus 7 Grad. Morgen wechselt sich die Sonne mit dichten Wolken ab, und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf minus 2 bis 0 Grad.

