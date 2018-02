Mann geht auf hauchdünnes Eis und bricht sofort ein

Ein Mann hat sich am Teufelssee in Grunewald in große Gefahr gebracht. Der Mann wollte nach Angaben von vor Ort auf dem hauchdünnen Eis des Sees Schlittschuh laufen, brach aber sofort ein und stürzte ins kalte Wasser. Passanten bekamen den Vorfall mit und besorgten aus größerer Entfernung einen Rettungsring, mit dem sie dem Mann wieder ans Ufer halfen. Der Mann wurde laut Feuerwehr unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Berliner Feuerwehr warnte ausdrücklich davor, die hauchdünnen Eisflächen zu betreten, da diese noch nicht tragfähig sind. Bereits nach wenigen Minuten im Wasser erleide der Körper eine Unterkühlung.

Die @Berliner_Fw warnt weiterhin ausdrücklich davor #Eisflächen zu betreten!

Es besteht #Lebensgefahr, denn eine im Eis eingebrochene Person unterkühlt in nur wenigen Minuten. Achten sie auf vorhandene Rettungsringe der @Berliner_Fw an den Gewässern. pic.twitter.com/QplPNhSro1 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 22, 2018

( BM/seg )