Brand in Zehlendorfer Wohnung - Toter Mann gefunden

Bei einem Brand in einer Wohnung in der Zehlendorfer Bülowstraße hat die Feuerwehr einen leblosen Mann gefunden.

Berlin. In einem Wohnhaus in Zehlendorf ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand in der Bülowstraße wurde ein toter Mann gefunden, teilte die Polizei mit. Gegen 12 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand im ersten Stock eines Wohnhauses gerufen.

Das Feuer konnten die Einsatzkräfte relativ schnell löschen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Jedoch fanden sie in der Wohnung einen leblosen Mann. Die Feuerwehrleute versuchten ihn zu reanimieren, blieben dabei aber erfolglos. Zunächst war seitens der Feuerwehr von einer leblosen Frau die Rede gewesen. Die Polizei teilte am Abend mit, dass es sich bei der entdeckten Person um einen 80 Jahre alten Mann handelt.

#Brand in #Zehlendorf

Es brannte in einer Wohnung im 1. OG in der #Bülowstraße. Eine Person wurde leblos in der Brandwohnung aufgefunden. Die eingeleitete Reanimation blieb leider ohne Erfolg. @polizeiberlin übernimmt die Einsatzstelle. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 22, 2018

Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften vor Ort. Mittlerweile hat die Polizei die Einsatzstelle übernommen. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, war zunächst unklar.

Ausnahmezustand Rettungsdienst Die Sanitäter der Berliner Feuerwehr sind komplett überlastet - auch weil sie zu oft bei Kleinigkeiten ausrücken müssen. Ausnahmezustand Rettungsdienst

Mehr zum Thema:

Rigaer Straße - Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Nach Feuer in Flüchtlingsheim - Kind außer Lebensgefahr

Zehn Anwohner bei Brand in Sicherheit gebracht

( cla )