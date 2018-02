Bombenalarm am Ostbahnhof: Polizei nimmt verdächtigen fest

Ein 17-Jähriger soll am Mittwoch einen Polizeieinsatz am Ostbahnhof ausgelöst haben

Die Polizei hat am Mittwochabend einen 17-Jährigen festgenommen. Er soll am Mittwoch einen Bombenalarm am Ostbahnhof provoziert haben

Berlin. Die Polizei hat am frühen Mittwochabend einen Verdächtigen festgenommen, der am Mittwochmittag einen Polizeieinsatz am Ostbahnhof ausgelöst haben soll, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Demnach schnappten in zivil eingesetzte Bundespolizisten den 17-Jährigen gegen 18:45 Uhr, als er zu seiner Wohnung zurückkehrte.

Der junge Berliner soll am Mittwoch gegen 11:00 Uhr eine Sporttasche im Bereich des Bahnsteiges 1 am Berliner Ostbahnhof gezielt abgestellt haben, um einen Polizeieinsatz auszulösen. Der Bahnverkehr musste daraufhin massiv eingeschränkt werden: Der Bahnhof wurde teilweise evakuiert, Regional- und S-Bahn gesperrt, bis Spezialisten der Polizei die verdächtige Tasche kontrolliert hatten.

Der 17-jährige Deutsche kündigte die Tat zuvor an

Die Prüfung der Tasche ergab, dass der Inhalt ungefährlich war. Es handelte sich lediglich um verschiedene Packungen von handelsüblichem Pflanzendünger sowie Waschmittel.

Auf Videobildern aus dem Bahnhof ermittelten Beamte den Tatverdächtigen. Er war ihnen bereits aus einer vorangegangenen Straftat vom 6. Februar 2018 bekannt. Die Polizei überwachte danach seine Wohnung und befragte einen Zeugen. Dieser bestätigte den Verdacht. So hatte der 17-jährige Deutsche die Tat ihm gegenüber am Vortag angekündigt. Warum der Jugendliche die Tasche platzierte und den Bahnverkehr lahm legte, blieb zunächst unklar. Gegenüber der Polizei äußerte sich der 17-Jährige nicht.

