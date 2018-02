Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Berlin. Menschliches Skelett bei Bauarbeiten entdeckt: Bei Abriss- und Räumungsarbeiten an der Hauptstraße in Hohenschönhausen ist am Mittwoch ein Skelett gefunden worden. Zwar habe die Mordkommission die Ermittlungen übernommen, dies sei jedoch in so einem Fall normal, hieß es. Die Ermittler hatten ihre Spurensuche am Nachmittag begonnen, die Aktion wegen der Dunkelheit am Abend jedoch abgebrochen. Am Morgen wurden die Ermittlungen fortgesetzt. Lesen Sie HIER mehr!

Mit Feuerzeug gezündelt - Dreijähriger mit erleidet schwere Brandverletzungen: Ein dreijähriger Junge hat sich in Gatow beim Spielen mit einem Feuerzeug verletzt. Das Kind soll unbeaufsichtigt in einem Raum einer Flüchtlingsunterkunft am Waldschluchtpfad mit dem Feuerzeug gespielt haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei geriet die Hose des Kindes in Brand. Der Junge rannte auf den Flur, wo Mitbewohner die Flammen löschten. Es kam mit schweren Brandverletzungen am Bein in eine Klinik. Lesen Sie HIER mehr!

Verkehrsmeldungen

Bus

118: Die Haltestelle U Krumme Lanke ist in Richtung Rathaus Zehlendorf zur besseren Anbindung an den Ersatzverkehr der U3 vor die Fischerhüttenstraße verlegt worden.

Staustellen

Friedrichshain: Für einen Kraneinsatz ist die Krossener Straße in beiden Richtungen zwischen Gärtnerstraße und Seumestraße in der Zeit von 6.30 bis 18 Uhr voll gesperrt.

Friedrichshain: Ab ca. 18.30 Uhr wird aufgrund der Premier League Darts in der Mercedes-Benz Arena (Beginn 20 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Mitte und Tiergarten: Um ca. 10 Uhr startet eine Demonstration am Werderschen Markt und zieht über Französische Straße, Friedrichstraße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße und Heinrich-von-Gagern-Straße zum Bundeskanzleramt. Bis etwa 14 Uhr sind Verkehrsstörungen möglich.

Mitte: In der Zeit von 12 und 12.30 Uhr kann es für eine Kundgebung zu einer Vollsperrung der Leipziger Straße zwischen Friedrichstraße und Charlottenstraße für maximal 15 Minuten kommen.

Prenzlauer Berg: Wegen eines Handballspiels in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 19 Uhr) kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gaudystraße und Eberswalder Straße ab ca. 17.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Wetter

Der Tag beginnt gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel. Im Laufe des Tages kommt dann aber immer mehr die Sonne zum Vorschein, und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen 0 bis 2 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordost. In der Nacht ist es meist nur gering bewölkt oder sternenklar. Die Temperaturen sinken auf minus 5 bis minus 8 Grad.

