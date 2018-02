Feuer in Flüchtlingsheim in Gatow - Kind schwer verletzt

In einer Flüchtlingunterkunft in Gatow ist am Mittwochmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Junge wurde schwer verletzt.

Berlin. In einer Flüchtlingsunterkunft am Waldschluchtpfad in Berlin-Gatow ist bei einem Feuer am Mittwochnachmittag ein Kleinkind schwer verletzt worden. Der Junge erlitt so schwere lebensbedrohliche Brandverletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in Marzahn geflogen werden musste.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde das Kind im Schockraum intensivmedizinisch betreut. Es hat schwerste Brandverletzungen an einem Bein erlitten. Der verletzte Junge soll vier Jahre alt sein, Erkenntnisse über das exakte Alter lagen am späten Mittwochnachmittag noch nicht vor. Erste Meldungen, dass mehrere Personen verletzt wurden, konnten zu einem späteren Zeitpunkt nicht bestätigt werden.

Die alarmierte Feuerwehr traf nach eigenen Angaben um 14.14 Uhr am Einsatzort mit rund 50 Kräften ein. Zu diesem Zeitpunkt brannte es aber nicht mehr. Es wurden auch nur kleinere Brandspuren gefunden.

Ob der Junge möglicherweise mit einem Feuerzeug oder Streichhölzern gespielt hat, oder ob er die Brandverletzungen durch einen Unfall erlitten hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

( ag )