Männer überfallen Frau - Polizei fahndet mit Fotos

Berlin. Bei der Suche nach zwei Räubern, die am 22. Oktober 2017 eine 53-Jährige in Kreuzberg überfallen hatten, bittet die Polizei Berlin um Mithilfe. Die Tatverdächtigen sollen die Frau gegen 21.30 Uhr in der Bergmannstraße 72 im Vorraum der Postbank-Filiale angegriffen und beraubt haben, während sie an einem der Automaten Geld abheben wollte.

Nur durch das Eingreifen eines Zeugen konnte sich die Angegriffene losreißen. Eine unbekannte Radfahrerin verfolgte die Täter noch bis zum U-Bahnhof Südstern, wo sie auf dem Bahnsteig das gestohlene Portemonnaie durchsuchten und kurz darauf mit der U-Bahn flüchteten.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

• 35 bis 40 Jahre alt

• 170 bis 180 cm groß

• schlanke/normale Statur

• dunkle Haare

• dunkle Jacken

• Jeanshosen

Die Polizei fragt, wer Angaben zur Tat beziehungsweise zu den abgebildeten Tätern oder deren Aufenthaltsort machen kann. Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei in der Jüterboger Straße 4 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573130 (außerhalb der Bürodienstzeiten [030] 4664 571100), oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

