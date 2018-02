Mädchen von Straßenbahn angefahren und verletzt

In Köpenick wurde ein Mädchen von einer Tram angefahren

In Köpenick ist ein Mädchen an einer Haltestelle von einer Tram erfasst worden. Die Zwölfjährige war auf die Gleise gelaufen.

Berlin. An der Straßenbahnhaltestelle Köllnischer Platz in Berlin-Köpenick ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr ein Mädchen aus einer größeren Gruppe heraus auf die Gleise der Straßenbahn gelaufen. Die Zwölfjährige wurde dabei von einer einfahrenden Tram der Linie M46 erfasst.

Das Mädchen schaute beim Überqueren der Gleise beim Übergang zwar nach links, achtete aber nicht auf die von rechts nahende Straßenbahn. Der 46 Jahre alte Tramfahrer konnte nicht mehr rechtzeitg bremsen. Das Kind kam mit Prellungen und Schürfwunden am ganzen Körper ins Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei.

( BM )