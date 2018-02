Lkw steckt unter Charlottenburger S-Bahn-Brücke fest

Der Laster blieb in der Leibnizstraße unter einer S-Bahn-Brücke hängen

An der Leibnizstraße in Charlottenburg hatte sich ein Lkw unter der S-Bahnbrücke festgefahren. Mehrere Autos wurden beschädigt.

Berlin. An der Leibnizstraße in Charlottenburg hat sich am Montagmittag ein Lkw unter der S-Bahnbrücke festgefahren. Wie die Polizei mitteilte, steckte der Lkw seit etwa 12.45 Uhr unter dem S-Bahnviadukt fest. Mehrere geparkte Autos wurden dadurch beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Leibnizstraße wurde für die Befreiung gesperrt. Gegen 14 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben.

Den feststeckenden Lastkraftwagen aus der Klemme zu lösen, gestaltete sich kompliziert. Zudem muss nun geprüft werden, ob durch den Zusammenstoß die Statik der Brücke gelitten hat.

Die #Leibnizstraße in #Charlottenburg bleibt voraussichtlich noch mindestens 2 Stunden #GESPERRT. Dort hat sich ein LKW unter der S-Bahnbrücke festgefahren. — VIZ Berlin (@VIZ_Berlin) February 20, 2018

