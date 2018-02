Erich Mielkes Dynamo-Ausweis aus Museum gestohlen

Berlin. Hat hier ein glühender Fan zugegriffen, oder hofft etwa ein Hehler auf ein gutes Geschäft? In jedem Fall hat ein bisher Unbekannter den Dynamo-Ausweis von Erich Mielke aus dem Ephraim Palais in Mitte gestohlen, berichtet die Polizei. Der Ausweis verschwand demnach zwischen Sonntag, dem 22. Oktober 2017 10 Uhr und Dienstag, dem 24. Oktober 2017 10 Uhr. Erst dann fiel im Museum auf, dass das Stück fehlte.

Der Mitgliedsausweis war Teil der Ausstellung "Hauptstadtfußball" im Stadtmuseum im Nikolaiviertel. Anlässlich des 125. Geburtstags von Hertha BSC widmete sich die Schau bis zum 7. Januar 2018 der "Alten Dame" und den anderen Haupstadtklubs. Zu denen zählt auch der BFC Dynamo. Der Verein, 1953 in der DDR gegründet, spielt heute sportlich nur eine Nebenrolle. Derzeit startet das Team in der Regionalliga Nordost.

Erich Mielke war Ehrenvorsitzender des BFC Dynamo

Bekannt ist der Verein heute vor allem als "Stasi-Klub". Ehrenvorsitzender des Klubs war Stasi-Chef Erich Mielke. Der Unterstützte den Verein massiv und sorgte so mit dafür, dass die Mannschaft zum Rekordmeister der DDR-Oberliga wurde und den Meistertitel zwischen 1979 und 1988 zehn Mal in Folge gewann.

Seit Oktober 2017 fehlt vom Mitgliedsausweis des Ehrenvorsitzenden Mielke jede Spur. Die Polizei bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem "Sammlerstück", wie es im Aufruf heißt. Die Polizei fragt:

Wem wurde der Ausweis angeboten?

Wer kann sonstige Angaben zu dessen Verbleib machen?

Hinweise sollen Zeugen telefonisch an (030) 4664 – 94 44 09 richten, oder per E-Mail an fahndung@polizei.berlin.de senden.

