Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Unbekannte überfallen Späti: Drei Maskierte haben in der Nacht zum Dienstag einen Spätkauf in Friedrichshain überfallen. Einer der Täter bedrohte einen 62-jährigen Verkäufer mit einem Messer, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde gezwungen, sich auf den Boden zu legen. Die drei Unbekannten flüchteten mit den Einnahmen des Spätis und Zigaretten. Der Verkäufer des Geschäfts in der Straßmannstraße wurde leicht an der Schulter verletzt.

Maskierte überfallen Männer in Hellersdorf: Maskierte haben in Berlin-Hellersdorf zwei Männer überfallen. Die beiden Täter sollen die 28 Jahre alten Männer am späten Montagabend in der Stendaler Straße angegriffen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie schlugen den Angaben nach die Männer, brachten sie zu Boden und nahmen einem der 28-Jährigen Geld ab, das er zuvor in einer Bank abgehoben hatte. Dann flüchteten die beiden Angreifer. Die zwei Männer alarmierten einen Rettungswagen. Beide hatten Kopfverletzungen, einer wurde stationär, der andere ambulant behandelt.

U5: Der Zugverkehr ist zwischen S+U Alexanderplatz und U Strausberger Platz unterbrochen. Es besteht Ersatzverkehr mit Bussen. Zwischen U Strausberger Platz und U Frankfurter Tor sowie S+U Frankfurter Allee besteht jeweils ein Pendelverkehr. Der Zustieg zum Ersatzverkehr am S+U Alexanderplatz befindet sich in der Alexander­straße.

A 100 (Stadtring): Wegen Wartungsarbeiten kann es zwischen 8 und 15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen auf der A 100 Richtung Neukölln zwischen Anschlussstelle Alboinstraße und Anschlussstelle Tempelhofer Damm kommen.

Ehem. A 104 (Abzweig Steglitz): Aufgrund von Bauarbeiten ist in der Überfahrt zur A 100 Richtung Wedding zwischen 10 und 15 Uhr der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Prenzlauer Berg: An der Baustelle auf der Prenzlauer Allee beginnt am Mittag ein neuer Bauabschnitt. Richtung Alexanderplatz steht an der Kreuzung Torstraße nur eine Spur zur Verfügung. Auch zum Linksabbiegen steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

A10 (südlicher Berliner Ring): Es steht bis Freitagmorgen zw. dem Autobahndreieck Nuthetal und der Tank- und Rastanlage Michendorf in Fahrtrichtung AD Potsdam jeweils zwischen 20 und 5 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Grund sind Fahrbahnsanierungsarbeiten.

A10 (nördlicher Berliner Ring): Zw. den Dreiecken Barnim und Pankow wird die Autobahn auf 6 Spuren ausgebaut. Die Fahrbahn ist in beiden Richtungen auf jeweils 2 Spuren verengt.

Heute überwiegen Wolken, die Sonne kommt nur ab und zu raus. Die Temperaturen erreichen Werte um 4 Grad.

