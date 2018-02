Wieder Schaf im Streichelzoo geschlachtet - Festnahmen

Erneut wurde in der Hasenheide ein Schaf geschlachtet. Die Polizei nahm zwei Männer fest. In einem Rucksack fand sie ein Schafsbein.

Berlin. Erst drei Wochen ist es her, dass Einbrecher ein trächtiges Schaf aus dem Tierpark Hasenheide stahlen und im Gebüsch schlachteten. Nun ist es in der Hasenheide erneut zu einem solchen Vorfall gekommen: Zwei Männer wurden am späten Sonntagabend festgenommen, als sie das Gelände des Streichelzoos über den Zaun verließen. Einer der Männer trug demnach ein Messer mit Blutspuren bei sich. Unweit davon fand die Polizei einen Rucksack mit einem Schafsbein und blutverschmierten Handschuhen.

Im Streichezoo fand die Polizei ein totes Schaf. Ersten Erkenntnissen zufolge schnitten die Täter ihm die Kehle durch und trennten das Bein ab. Ob die beiden 29-jährigen Rumänen auch vor drei Wochen das Schaf schlachteten, ist noch unklar.

Damals wurden zwei Schafe aus dem Neuköllner Streichelzoo gestohlen. Die beiden Schafe wurden dafür über einen 2,30 Meter hohen Zaun gehievt. Während die Tierpfleger eines von ihnen, Emma, am nächsten Tag mit einem gebrochenen Bein im Park fanden, entdeckten sie das zweite Schaf, die trächtige Rosé, zerstückelt im Gebüsch an der Rixdorfer Höhe in der Hasenheide. Die Tat hatte damals für Empörung gesorgt.

Der Tierpark Hasenheide im gleichnamigen Volkspark in Neukölln züchtet vom Aussterben bedrohte Haustierrassen und versucht mit dem Kleintiergehege, auch Stadtkindern die Tierwelt näher zu bringen. "Wir sind eine schöne kleine Tieroase", beschreibt der Tierpfleger Gerrit Harre den Park. Daneben ist der Tierpark vor allem eine soziale Einrichtung, die mit psychisch kranken Menschen arbeitet. "Gerade das macht die Sache mit den Schafen nochmal schlimmer", sagte der Tierpfleger nach dem ersten Vorfall gegenüber der Berliner Morgenpost. Zum Teil hätten die Menschen zu den Tieren eine enge Beziehung. Die Tat würde sie besonders hart treffen. Schaf Emma bekam damals zur Beruhigung eine gelockte Angoraziege zur Gesellschaft. Mit den Menschen ist es nicht so einfach.

Dass in Streichelzoos eingebrochen wird, kommt immer wieder vor. Auch im Tierpark Neukölln wurde 2015 schon einmal eingebrochen, damals verschwanden drei Rassetauben. Im "Spielewald Marzahn" fand man im Januar fünf Enten geköpft im Stall, vor drei Jahren wurden auch hier drei Schafe gestohlen und geschlachtet im Wald gefunden.

