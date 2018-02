Mann beißt anderem bei Schlägerei Stück vom Ohr ab

Im Verlauf eines Streits hat ein Mann einem anderen ein Stück vom Ohr abgebissen. Laut Polizei soll ein 21-Jähriger zunächst am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr in einer U-Bahn der Linie 8 Richtung Hermannstraße einem 37-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen und ihm auch mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Mitfahrende hätten die beiden Kontrahenten getrennt.

Der Angreifer stieg dann am U-Bahnhof Schönleinstraße aus und lief Richtung Kottbusser Damm, wo ihn Passanten jedoch festhielten. Plötzlich, so die Polizei weiter, sei der zuvor Geschlagene auf den 21-Jährigen zugestürzt und habe ihm ein Stück des Ohrs abgebissen. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Der angetrunkene 37-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung einer Platzwunde am Kopf und einer Risswunde entlassen. Der 21-Jährige, der bereits als Intensivtäter bekannt ist, lehnte einen chirurgischen Eingriff ab und wurde der Justiz überstellt, weil er am Sonnabend nach einem genehmigten Ausgang nicht zurückgekehrt war.