Versuchter Einbruch in Sparkasse: Internet lahmgelegt

Kriminaltechniker sicherten am Sonntagvormittag Spuren in der Filiale an der Cuno-/Ecke Breite Straße.

Berlin. Einbrecher haben in der Nacht zu Sonntag bei einem Einbruchsversuch in eine Schmargendorfer Sparkassenfiliale offenbar einen sogenannten Internetknoten lahmgelegt. Kriminaltechniker sicherten am Sonntagvormittag Spuren in der Filiale an der Cuno-/Ecke Breite Straße.

Ob der defekte Knotenpunkt tatsächlich mit dem Einbruchversuch in Zusammenhang steht, werde derzeit geprüft, sagte eine Polizeisprecherin. In dem Ortsteil im Bezirk Wilmersdorf kam es am Sonntag zu massiven Störungen im Internet.

Vor Ort hieß es, die Einbrecher hätten möglicherweise den Knotenpunkt lahmgelegt, um zu verhindern, dass ein Einbruchsalarm übertragen wird. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Am Sonntag kam es in weiteren Berliner Ortsteilen zu zum Teil massiven Problemen mit der Internetverbindung. Insgesamt 40.000 Vodafone-Kunden seien davon betroffen, sagte eine Sprecherin von Vodafone. Ob der Einbruchsversuch in Schmargendorf und die Berlin-weiten Internetstörungen miteinander zusammenhängen, konnte weder eine Polizeisprecherin noch die Sprecherin von Vodafone sagen.

( BM )