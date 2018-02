Mercedes rammt Tram: Drei Personen verletzt

In Friedrichshain kam es am Sonntagmorgen zu einer heftigen Kollision zwischen einem Auto und einer Tram.

Berlin. Der Fahrer eines Mercedes hat am frühen Sonntagmorgen in Friedrichshain mit seinem Auto eine Tram gerammt. Dabei wurden laut ersten Informationen von vor Ort drei Insassen des Autos verletzt. Tram-Passagiere kamen nicht zu Schaden. An dem Auto und an der Straßenbahn entstand erheblicher Sachschaden.

Während die Tram aus eigener Kraft abfahren konnte, musste ein Kran der Feuerwehr den Mercedes an den Straßenrand heben. Auslaufende Betriebsmittel wurden gebunden, anschließend die Einsatzstelle wieder für den Verkehr freigegeben. Die Bergung dauerte rund 60 Minuten.

( BM )