Fußgänger löst Taxi-Crash aus - Frau schwer verletzt

Berlin. Ein 48-jähriger Fußgänger soll am Donnerstagabend auf der Kastanienallee in Prenzlauer Berg einen schweren Unfall verursacht haben. Gegen 23 Uhr überquerte der Mann die Fahrbahn der Kastanienallee, ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ein Taxi wollte demnach ausweichen und geriet dabei auf die Gegenspur. Das Fahrzeug prallte dort gegen ein anderes Taxi, das wiederum mit der Radfahrerin zusammenstieß. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

( dpa )