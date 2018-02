Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Berlin. Radfahrer bei Unfall schwer verletzt: Ein 26-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Lichtenberg schwer verletzt worden. Der Mann habe am Donnerstagabend auf der Frankfurter Alle/Ecke Alfredstraße eine rote Ampel missachtet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein bei Grün heranfahrendes Auto konnte nicht mehr bremsen und fuhr den 26-Jährigen an. Der Mann stürzte und zog sich schwere Verletzungen an Kopf und Rumpf zu.

Fahrradfahrerin auf Kastanienallee schwer verletzt: Eine 52-jährige Radfahrerin ist in Pankow bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Den Unfall soll ein 48-jähriger Fußgänger ausgelöst haben. Der Mann überquerte am Donnerstagabend die Fahrbahn der Kastanienallee, ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Taxi wollte demnach ausweichen und geriet dabei auf die Gegenspur. Das Fahrzeug prallte dort gegen ein anderes Taxi, das wiederum mit der Radfahrerin zusammenstieß. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Tram M2 und M10: Aufgrund von Baumschnittarbeiten kommt es bei den Linien M2 und M10 zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr zu folgenden Fahrplanänderungen: Die Linie M2 fährt wird auf der gesamten Strecke durch Busse ersetzt. Die Linie M10 fährt nicht zwischen S+U Hauptbahnhof und Kniprodestraße/Danziger Straße. Als Ersatz fahren Busse.

RE1, RE5 und RE7: Aufgrund von Gleisbauarbeiten im Bereich Rummelsburg kommt es bei den Linien zu Fahrplanänderungen. Die Linien RE1 fährt nicht zwischen Berlin-Ostbahnhof und Erkner. Die Linien RE5 und RE7 Fahren nicht zwischen Berlin-Ostbahnhof und Berlin-Schönefeld

Friedrichshain (1): In der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr ist die Simplonstraße in beiden Richtungen zwischen Haasestraße und Helmerdingstraße wegen Bauarbeiten gesperrt.

Friedrichshain (2): Ab ca. 18:30 Uhr wird aufgrund einer Veranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 20:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Westend: Ab ca. 19:00 Uhr kommt es aufgrund eines Fußballspiels im Olympiastadion (Beginn 20:30 Uhr) im Bereich der Heerstraße zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Besucher sollten zur An- und Abreise öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Bei uns ist es wechselnd bewölkt, und die Sonne kommt immer mal wieder zum Vorschein. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Es weht ein mäßiger, in Böen auch mal frischer Wind aus West. In der kommenden Nacht kann es örtlich glatt werden. Morgen kommt zwar hin und wieder die Sonne zum Vorschein, häufig überwiegen aber auch die Wolken. Es bleibt meist trocken.

