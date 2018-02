Polizei entdeckt Cannabisplantage in Schöneberger Wohnung

Berlin. Als Polizeibeamte am Donnerstagmorgen in der Badenschen Straße in Schöneberg bei dem 32-Jährigen klingelten, wollten sie ihn eigentlich wegen eines Vorführbefehls abholen. In der Wohnung stießen die Beamten dann auf mehrere belüftete Zelte, in denen der Mann rund 70 Cannabispflanzen züchtete.

Zwar nahmen die Polizisten den Wohnungsinhaber wie geplant mit in Polizeigewahrsam, diesen erwartet nun aber zudem eine Anzeige Anzeige wegen des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

