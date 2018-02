Illegales Rennen? Tempo 180 - BMW rast in Eingang von U-Bahnhof in Wedding

Ein Auto ist in der Nacht zum Donnerstag in den Eingang der U-Bahnhof-Station Reinickendorfer Straße in Berlin-Wedding gerast. Es habe einen Unfall mit zwei beteiligten Wagen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Mindestens zwei Menschen seien flüchtig, hieß es. Passanten seien nicht verletzt worden. Es werde geprüft, ob es sich um ein illegales Rennen handelte. Mindestens eines der Fahrzeuge hatte am Eingang offenbar mehrere Poller überfahren. Teile flogen durch die Luft.

Auf einem von der "BZ" verbreiteten Bild ist zu sehen, dass die Tachonadel des BMW bei rund 180 Stundenkilometern stehengeblieben ist, was eine entsprechende Geschwindigkeit zum Unfallzeitpunkt nahelegt.

Immer wieder liefern sich in Berlin Fahrer Rennen, etwa im Dezember in Kreuzberg mit zwei Verletzten und acht beschädigten Autos. Vergangenes Jahr wurden zwei Männer erstmals wegen Mordes verurteilt. Die beiden damals 24- und 26-Jährigen hatten bei einem illegalen Autorennen in der Nähe des Kaufhauses KaDeWe einen schweren Unfall verursacht, bei dem ein Mann starb.

( dpa/seg )